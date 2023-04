Canelo critica la falta de mentalidad y sacrificio de los deportistas mexicanos

El futbolista mexicano Javier Hernández invitó a Saúl Canelo Álvarez a conversar con él en su programa “El Olimpo” que transmite vía straming a través de Twitch, donde el boxeador habló sin tapujos respecto a la falta de mentalidad y sacrificio de los atletas mexicanos como razón para no trascender.

El pugilista tapatío le comentó al máximo goleador de la Selección mexicana, “Hay gente que tiene calidad como no te imaginas, pero no están dispuestos a tomar el sacrificio y creen que con puro talento puedes llegar, pero quizá puedes llegar a un punto, pero te convierte en mediocre”.

“Porque llegas a cierto nivel y ya no subes, ni estás dispuesto a tomar riesgos o sacrificios para llegar más allá. Hay muchos futbolistas buenos y muchos boxeadores y campeones mundiales, pero hasta ahí”, complemento Canelo.

CHICHARITO EL QUE MÁS LEJOS HA LLEGADO 🔥



Javier Hernández habló con el Canelo Álvarez y hablando de futbol, el mexicano es de los pocos que ha llegado a la élite. @guzmanjuegue@FABIANESTAY10@dtAlex_Aguinaga@Salimgol@FerCevallosF#LUP pic.twitter.com/u2JrwWXRKR — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 1, 2023

Javier Hernández coincidió en la afirmación que realizó Saúl Álvarez al decir: “Si no viene de la mano con una mentalidad fuerte estás fuera. Puedes tener todo, pero si no tienes mentalidad fuerte todo conlleva a algo que te arropa buenas, malas, caídas y si no sabes manejarlo, pues te ching*s”

Canelo resaltó que entre las características más importantes que deben tener los deportistas está el manejo mental, “Si ves la historia en el deporte, los mexicanos tienen talento. Y en otros países que salen igual adelante. Hay muchos mexicanos y paisanos chingones. A cualquier país que vas hay paisanos”.

La charla de Chicharito y Canelo duró alrededor de dos horas, tiempo en el que se dieron oportunidad de bromear, así como de abordar temas relacionados al deporte.