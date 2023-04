Video: Rey Misterio ingresa al Salón de la Fama de la WWE

El legendario luchador mexicoamericano Rey Misterio fue parte de la clase 2023 que fue inducida al Salón de la Fama 2023 de la WWE, una de las marcas más importantes a nivel mundial de este deporte, donde aficionados y compañeros luchadores se dieron cita para ovacionar al creador del “619″.

El discurso previo lo brindó el también reconocido luchador Konan, quién también es su promotor, quien le dedico unas emotivas palabras recordando todo el camino que han recorrido juntos. Posteriormente, Rey Misterio tomó la palabra y agradeció a todos quienes lo han apoyado a lo largo de su carrera.

“Gracias de todo corazón, gracias por el apoyo de toda la raza a lo largo de los años, los quiero un chingo y por último tengo que agradecer a las personas que me han hecho mis equipos. Para mí es un gran honor poder ser parte de este logro tan grande. Esto es la cima de la cima. Ya no puedes llegar a algo más alto. He tenido tantos momentos inolvidables e históricos en mi carrera que la verdad me sorprende”, declaró la estrella de la lucha libre.

Los otros integrantes de la generación que ingresó al exclusivo Salón de la Fama fueron: Stacey Kleber, Andy Kaufman, Tim White y The Great Muta, todos grandes exponentes del deporte de los pancracios.