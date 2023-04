Cuauhtémoc Blanco: ‘Fui mejor que Hugo Sánchez y Chicharito’

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, afirmó que como jugador de futbol se considera mucho mejor que Hugo Sánchez y Javier Chicharito Hernández.

¿Como jugador se pone al nivel de Hugo Sánchez y Chicharito, y en tercer lugar usted? Le preguntó la prensa tras un evento.

“Cómo crees, yo me siento mucho mejor que ellos, así te lo digo, pero mucho mejor, aunque ellos hayan jugado en varios equipos, y eso no lo digo yo, lo dice toda la gente”, declaró el ídolo del América.

“Yo no me comparo con Chicharito ni con Hugo. Cada uno hizo su historia y pues pregunten…yo califiqué a la selección a dos mundiales. Estábamos a punto de no ir, con la ayuda igual de mis compañeros, pero toda la gente dice que soy mejor que ellos, pero yo se lo dejo a la gente, no lo digo yo”, respondió el exseleccionado nacional.

Blanco fue entrevistado al rehabilitar la Unidad Deportiva Huitzilac, al norte de Morelos, donde invitó a los alcaldes del estado a proyectar este tipo de obras en beneficio de las familias del estado.

“Me da mucho gusto saludar a nuestros amigos de Huitzilac con buenas nuevas. Venimos a entregar formalmente los trabajos de rehabilitación llevados a cabo en su unidad deportiva”, dijo el gobernador acompañado del coordinador de asesores, Víctor Mercado Salgado.