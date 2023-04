Suspenden a Fernando Hernández por agredir a jugador de León

Fernando Hernández Referee Fernando Hernandez show syellow card to Diego Valdes of America during the game America vs Leon, corresponding to Round 13 of the Torneo Clausura 2023 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on April 01, 2023.



Arbitro Fernando Hernandez muestra tarjeta amarilla a Diego Valdes de America durante el partido America vs Leon, Correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Clausura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 01 de Abril de 2023. (Adrian Macias/Adrian Macias)