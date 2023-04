Retiran cargos contra Walter Gaitán y queda en libertad

El argentino no podrá salir de Nuevo León (REFUGIO RUIZ/MEXSPORT DIGITAL IMAGE)

Walter Gaitán, exjugador de Tigres, logró la libertad debido a que la víctima que lo señaló de supuesta violencia familiar retiró los cargos.

Gaitán salió de prisión el 3 de abril por la noche, se encontraba detenido desde el pasado 30 de marzo.

La detención de Walter ocurrió ya que presuntamente había golpeado a su pareja, misma que retiró los cargos ante la autoridad del estado de Nuevo León.

Que Gaitán haya salido no significa que ya no tenga que rendir cuentas ante la autoridad, ya que el exfutbolista no podrá salir de Nuevo León, enfrentará arraigo domiciliario.

Previo a ser liberado, el ex futbolista de @TigresOficial #WalterGaitán se tomó una fotografía en las celdas municipales con un aficionado policía de #Guadalupe, instantánea que se ha viralizado y ha causado controversia en redes sociales.#Tigres #futbol pic.twitter.com/0EQ59944fX — Informativo365 (@Informativo3651) April 4, 2023

Walter tendrá que integrarse a un centro de rehabilitación contra el alcoholismo y las adicciones.

De igual forma, la exfigura de los Tigres se presentará todos los lunes a las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso.