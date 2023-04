Fugaz y Esfinge apuntan alto y quieren el Campeonato Universal

Ha pasado un año y tras enfrentarse a los mejores, Fugaz y Esfinge se han mantenido como firmes campeones nacionales de parejas en el CMLL y ahora, buscan seguir reinando aunque esperan también una dupla que les de batalla.

En charla con los medios, Esfinge apuntó que, como portadores de los cinturones nacionales, ahora quieren seguir haciendo historia y conseguir el campeonato universal.

“Es un año y días de ser campeones y en este torneo entra lo mejor de lo mejor y nosotros somos parte de ello, dónde nos podemos enfrentar incluso entre nosotros pero buscaremos también consolidarnos y llegar a la gran final. Vemos bien éstas semifinales, porque te dan la oportunidad de enfrentarte a los mejores , con ellos tenemos la oportunidad de llegar a algo más”, puntualizó Esfinge.

Sobre la posibilidad de enfrentarse entre sí en la eliminatoria, Esfinge explicó:

“Los que no tenemos el tonelaje, tenemos la otra parte que es la agilidad, el CMLL nos ha estado enfrnetando con grandes rivales. Por ejemplo, para enfrentar a los técnicos, hay que sacar más la chispa siendo la inteligencia el gran detonante. La química detrás de la máscara es esencial, de manera individual Esfinge trabaja en ello a diario, mi lesión no me detuvo y voy por más”, dijo.

Mientras que Fugaz ve una mejor preparación como pareja tras 365 días como monarca.

“Que te puedo decir, estamos contentos y muy preparados a diferencia del año pasado, nos hemos desenvuelto mejor, venimos más preparados”.

Además, él si espera verse con su pareja en una hipotética final por un boleto a la final del Campeonato Universal del CMLL

“Son ventajas y desventajas de enfrentarnos entre nosotros porque sabe de mis llaves y yo sé de sus llaves pero puedo variar algo y sorprender a Esfinge e incluso a cualquier otro luchador, creo que en esta ocasión hay que dejar de lado el ser más que espectaculares hay que ser más efectivos tengo muy claro lo que tengo y lo que quiero, despierto cada día buscando las oportunidades, quiero máscaras, Campeonatos, cabelleras tengo hambre de triunfo”

Además, Esfinge habló del triunfo de la representación tapatía en el torneo de escuelas.

“Estamos muy orgullosos de venir de la escuela de Guadalajara, coronarse cómo campeones universal sería un gran logro pero no solo para nosotros sino para Guadalajara”.