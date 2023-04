“El repechaje se me hace injusto”: Hugo González

El repechaje regresó al futbol mexicano en el Apertura 2020, después de los estragos que dejó la pandemia provocada por el Covid-19.

Sin embargo, este nuevo formato ha sido sumamente criticado, pues da posibilidad de que, al final de la fase regular, el lugar 12 de la tabla sea campeón, razón por la que muchos aseguran que esto repercute negativamente en el nivel del futbol mexicano.

Al respecto, Hugo González, arquero del Necaxa, mencionó en entrevista con Claro Sports los pros y contras que tiene este sistema de competencia en la Liga MX.

Si bien, el portero de 32 años aceptó que para los equipos que van en la parte baja de la tabla significa una oportunidad de meterse a la Liguilla, reconoció que es injusto para los clubes que marchan en los primeros lugares.

Hugo González lucha por meterse a repechaje con Necaxa. Mexsport (Isaac Ortiz/MEXSPORT)

“Es raro, incluso para nosotros. Ahora casi todos tienen la posibilidad de pelear por entrar hasta la última fecha. Los equipos que estamos abajo lo vemos bien porque tenemos la posibilidad de entrar a Liguilla”, mencionó.

“El repechaje se me hace medio injusto con los equipos de arriba. Que las llaves se definan en penales y que la única ventaja sea jugar en casa es un poco injusto para los demás. Pero bueno, nosotros tratamos de hacer todo lo posible para entrar a Liguilla”, añadió.

Antes los rumores que señalan un supuesto interés de Pumas por ficharlo, el canterano americanista dijo estar 100% enfocado en los Rayos.

“Ahorita no quiero decir nada. No he tenido acercamientos con nadie. Estoy 100% enfocado en Necaxa. Se especulan muchas cosas por la buena relación que tengo con el Turco, pero a mi no me comentan esas cosas, sobre todo por el cierre del torneo que tenemos, donde todavía tenemos posibilidades de clasificar al repechaje y no quiero pensar en otras cosas”, sentenció.