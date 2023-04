Zendejas lanza dardo al Tata Martino: “Nunca lo extorsioné para jugar con el Tri”

En agosto de 2022 Alejandro Zendejas se vio envuelto en la polémica después de que Gerardo Martino declaró que se negó a firmar una carta para jugar con México si no estaba segura su convocatoria para el Mundial de Qatar 2022, algo que lo consideró como una “extorsión”.

Meses después, el ahora seleccionado de Estados Unidos rompió el silencio y en conferencia de prensa, aseguró que en ningún momento buscó extorsionar al entonces técnico del Tri para vestir la la playera de la Sección mexicana.

“Pasaron muchas cosas, me guardé muchas cosas. Es un tema muy delicado porque se dijeron cosas que no había dicho o había hecho. Sobre México en ningún momento hablé sobre lo de la extorsión, yo sé que no se le puede decir eso a un técnico que te tiene que poner sí o sí, me queda claro, entonces no sé por que salió a decir eso, si él dijo que nunca habló conmigo, pero son cosas del pasado y ahora me enfoco en el presente, en el futuro, en dar lo mejor en la cancha”, aseguró.

Además, el jugador de 25 años explicó los motivos por los que decidió representar a la selección de las barras y las estrellas y, aunque reconoció que fue una difícil decisión, aseguró estar feliz.

“Juego con Estados Unidos desde chico, me formé allá, empecé mi carrera profesional allá y esas fueron las razones por las que escogí Estados Unidos. La verdad estoy muy feliz, fue una decisión que tuve que pensar, pero allá la pasé de lujo con mis compañeros que conocí desde los 17 años y los que conocí ahora. Lo disfrute mucho”, sentenció.