`Dibu´Martínez fue blanco de dardos por el presidente de la UEFA

La Selección argentina de futbol, que se consolidó como campeona del mundo en Qatar 2022, no solo sirvió para que Messi lograra su asignatura pendiente, sino que también le dio notoriedad a muchos jugadores que no eran figuras, como el caso del guardameta Emiliano Martínez que pasó de ser un guardameta con pocos reflectores a convertirse en el mejor del mundo.

Sin embargo, las actitudes del `Dibu´ no solo los convirtieron en un arquero bueno, sino que también en uno muy criticado por sus celebraciones y comentarios fuera de la cancha. El presidente de la UEFA, máximo organismo del futbol europeo, Aleksander Ceferin recientemente criticó fuertemente el comportamiento de Martínez cuando celebró el haber ganado el guante de oro en la justa mundialista.

“Una cosa repugnante. Eso no se hace. ¡Ganaste la Copa del Mundo! Demuestra algo de grandeza, demuestra que no eres un primitivo. Puedes ser un arquero perfecto, pero si no eres buena persona”, recriminó Ceferin.

También manifestó su desaprobación por la falta intervención de Lionel Messi, capitán de la escuadra albiceleste al mencionar: “Debería haberle dicho algo. Que dejara de hacer eso, que mostrara algo de respeto. Al final, él juega todo el año con Kylian”

Finalmente, Aleksander Ceferin declaró su desaprobación por la falta de Fair Play del portero argentino, “Si ves cómo reaccionó durante los penaltis... No puedo entender que se burle de él (Mbappé), lo del muñeco y cosas así. Eso no es deportividad, fue primitivo y no me gustó”.