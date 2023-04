Jorge Campos elige al mejor portero mexicano de la historia y no es Guillermo a Ochoa

El futbol mexicano se ha destacado por tener grandes porteros a lo largo de su historia con representantes en esta posición que han puesto el nombre del país en alto a nivel internacional; uno de los más reconocidos es Jorge Campos quién opinó sobre quién considera que es el más grande y llamó la atención que no fue Guillermo Ochoa.

No te puedes perder: Boris Becker habla sobre su vida en la cárcel: “Luchas cada día por sobrevivir”

En entrevista para la cadena televisiva Fox Sports, el “Inmortal”, como también se le conoce a Campos, explicó que el balompié azteca se encuentra estancado en el desarrollo de porteros de mayor calidad, “Hoy en día, tú ves a los porteros y, con mucho respeto, no saben salir, no saben perfilarse, no saben controlar una pelota. Que no es culpa de ellos, es de quienes los forman”.

"NO HAY FORMADORES DE PORTEROS" ❌



Campos dijo que nos quedamos atrás en los formadores de quienes están en el arco.



"No respetan procesos" "Los porteros no saben salir" #LUP pic.twitter.com/weiDEJSWBp — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 8, 2023

El “Brody” profundizó sobre la problemática actual de los porteros “No hay formadores de porteros, se quedaron atrás. Los formadores, hoy en día y con mucho respeto, en las fuerzas básicas no existen. Está el amigo del amigo del amigo. Es increíble que el futbol se revolucionó. Yo jugué hace 30 años”.

"LOS PORTEROS NO SABEN SALIR" ❌🥅#LUP | Jorge Campos se fue con todo contra los formadores de porteros y ve un grave problema en el futbol mexicano que ya afecta a la Selección...https://t.co/Rue9TPLUh7 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 8, 2023

Este fin de semana Francisco Guillermo Ochoa tuvo una gran actuación con su equipo en el futbol italiano que lo sigue perfilando como el mejor portero de la historia mexicana para un gran sector de la afición; al preguntarle a Jorge Campos quién le parece que posee esta distinción no mencionó el nombre de “Paco Memo”.

'ESTAMOS MATANDO AL FUTBOL MEXICANO' 😭🇲🇽



Campos señala los puntos del por qué Estados Unidos han superado a México en el futbol y uno de ellos es que no los dejan formarse.



Sobre el Tri: "No tenemos un estilo" #LUP pic.twitter.com/zGlCckvRJc — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 8, 2023

“Es una pregunta que se las he dicho mil veces, pero ustedes no vieron a Pablo Larios, mi ídolo, en paz descanse. Creo que ustedes casi no saben de la portería, si había un adelantado era Pablo Larios, jugando el área, saliendo a los centros”, explicó el ahora comentarista deportivo.

"SI HABÍA UN ADELANTADO ERA PABLO LARIOS" 🥅



Invitado de lujo en #LUP. Jorge Campos habla sobre quién es el mejor portero de todos los tiempos y para él Pablo Larios lo es.



"Es lamentable que los porteros actualmente no salgan"



"Hay que ponerse al día" pic.twitter.com/P7r2WZi0w6 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 8, 2023

Jorge Campos detalló sobre este tema, “Creo yo que poca gente habla de Pablo Larios, es lamentable, todos nos vamos con que somos más populares, hay muchas redes sociales en este momento, hay aficiones donde son americanistas, unos son de las Chivas, de los Pumas... Nunca vamos a tener problema en la portería y se los he dicho, el mejor, para mí, Larios”, finalizó durante su entrevista para el programa “La Última Palabra”.