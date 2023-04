Mario Carrillo estalla contra Álvaro Morales: “Estás para divertir, no para hablar de futbol”

Álvaro Morales se vio envuelto en una nueva polémica después de que Mario Carrillo estalló contra él durante una emisión del programa Futbol Picante.

Todo comenzó cuando ambos panelistas analizaban el calendario de Chivas en lo que resta del Clausura 2023 y Mario Carrillo aseguró que el Rebaño le ganaría a Necaxa y León.

Sin embargo, Álvaro Morales comenzó a mofarse de los argumentos del profesor Carrillo, quien no toleró la actitud de su compañero y le respondió de forma tajante.

“No lo vas a entender, tu cabeza no lo puede entender. Estás aquí para hacer otras cosas, no para hablar de futbol. Estás para divertir, ese es tu papel, divertir. No me cuestiones, cuestiona a tus compañeros”, mencionó el extécnico del América.

Pese a las palabras de Mario Carrillo, Álvaro Morales continuó con el programa de forma natural y todo quedó en la calentura del momento, ya que después se les vio riendo juntos mientras hablaban sobre la Selección mexicana.