“Hay que ganar como sea, las formas quedarán a un lado”: Siboldi en su presentación con Tigres

Como autentico bombero, Robert Dante Siboldi asumió como nuevo entrenador de los Tigres a falta de solo 3 jornadas por concluir el torneo Clausura 2023 y tres dias para encarar la Concacaf Liga de Campeones.

En sus primeras palabras como estratega felino, el exportero de la institución en la década de los noventa manifestó que se encuentra preparado para sacar adelante al equipo apelando a su experiencia como jugador y entrenador.

“Estoy seguro de mi experiencia en estos momentos difíciles, créeme no fue tan difícil de cuando me tocó pelear el descenso, eso si fue difícil y no nos alcanzó. Hoy son otros tiempos y van a asumir con carácter las circunstancias que nos toca vivir”

Al preguntarle sobre si el equipo estaba en crisis, el uruguayo minimizó el presente del club y lo catálogo como solo un bache.

“Todos los equipos atraviesan por altibajos, hoy nos toca estar en un bache, me tocó como jugador, hoy acá, hay que trabajar, hay que entrenar, no tenemos tiempo, hay mucho talento en el equipo que se puede desarrollar”

Debido al poco tiempo que tendrá entre partido y partido, Siboldi fue sincero al especificar que no podrá formar un estilo de juego en especifico y priorizara el resultado sobre las formas.

“El equipo hoy, a diferencia de mi filosofía, siempre he priorizado las formas, ganar mereciéndolo hoy, hoy debe ser ganar a como dé lugar. El que mejor esté, va jugar, el que esté con deseos y las ganas de querer jugar, no tengo compromiso con ninguno”

Siboldi aclara que su principal misión es ganar como sea este jueves y las formas se quedarán aún lado por el poco tiempo que tendrá

Sobre la pelea que tuvo en el pasado con Nahuel Guzmán y Guido Pizarro, el nuevo técnico auriazul expresó que no hay ningún problema con ellos y esa discusión quedó en el pasado.

“Eso se queda en el campo, no pasa nada, no hay nada, eso fue producto de una competencia, la gente le da mucha relevancia, estoy afortunado de tener este plantel, lo voy a disfrutar, tienen experiencia, han jugado un Mundial de Clubes”, expresó.

Aclara Siboldi que la bronca que hubo hace tiempo con Nahuel y Guido quedó atrás #Siboldi #Tigres



Aclara Siboldi que la bronca que hubo hace tiempo con Nahuel y Guido quedó atrás

Por último, Robert declaró que siente los colores y él mismo se siente como de la casa.

“Yo aquí radico, tengo muchos años viviendo en Monterrey, aquí estoy con mi familia, soy de la casa, de Tigres, vengo por el tiempo que sea necesario, mencionó el nuevo entrenador universitario.