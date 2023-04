¿Dani Alves podría jugar el torneo penitenciario en España?

La Real Federación Española de Futbol dio a conocer la onceava edición del Torneo Intercentros Penitenciario, lo que llevó a la información de que Dani Alves podría ver actividad en este certamen.

Pero, a pesar de los rumores que apuntaron a que el brasileño, de 39 años, podría ser participante de este Torneo, la realidad es que el ex jugador de Pumas no puede ser inscrito, de acuerdo a información de diario AS.

¿La razón? El brasileño Dani Alves se encuentra detenido en Brians ii, en Cataluña, un centro penitenciario que no fue incluido en el listado para este torneo.

‘’Se irá desarrollando en una primera fase entre los centros de Castilla-La Mancha, Andalucía, Madrid, Cantabria, La Rioja, Navarra, Galicia, Murcia y Comunidad Valenciana. Esta fase autonómica dará paso a la fase nacional con los campeones de la primera, con semifinales en Madrid y en Antequera.’’, menciona parte del comunicado de la RFEF.

Con este anuncio, el brasileño no podrá ser convocado para este torneo tras este anuncio que se dio el pasado 10 de abril.

Dani Alves fue detenido el pasado 20 de enero debido a una acusación por agresión sexual el pasado 31 de diciembre del 2022 a una mujer en Barcelona.