“Cuando haces sacrificios las victorias y éxitos son incomparables”: Hans Hach Verdugo

Hans Verdugo es un tenista mexicano oriundo de Culiacán, Sinaloa, que actualmente se encuentra compitiendo en el León Open ATP 75 Challenger Tour y que ya probó las mieles del éxito en el deporte blanco, ya que fue campeón en el Abierto de Los Cabos 2021 en la modalidad dobles, junto al estadounidense John Isner.

Sin embargo, a diferencia de otros atletas que comienzan a forjar sus sueños a nivel profesional desde pequeños, el sinaloense no estaba convencido de que el tenis fuera su camino a seguir, pues pese a ser un apasionado por el deporte blanco, fueron las circunstancias de la vida las que lo llevaron por este rumbo.

En entrevista exclusiva con Publisport, el jugador de 33 años compartió cómo fueron sus inicios en el tenis, así como los sacrificios que ha tenido que hacer para tocar las mieles del éxito, teniendo como base la constancia y disciplina a lo largo de 10 años.

¿Cómo fue que iniciaste en el tenis?

Mis papás me metieron a un club de tenis allá en Culiacán, hacía las clases de grupo, todo normal, la escuela por la mañana y tenis por las tardes. Pero hubo un momento en que me interesó un poco más de fondo y poco a poco me entregué, pero primero terminé mi preparatoria y después entré a la Universidad de Texas, fui becado por el tenis. Jugué tenis colegial, pasé todas las etapas, ir a la escuela era prioridad. Después de eso escogí jugar tenis profesional y así lo hemos venido haciendo desde hace 10 años, con disciplina, entrega y pasión.

¿Qué tanto influyó tu familia en este sueño?

Mis papás no tienen nada que ver con el tenis, mi papá es dentista y mi mamá licenciada, muy normal. Recuerdo que me decían ‘si no hay escuela, no hay tenis’, siempre me empujaron al estudio, pero siempre me apoyaron. Como fui mejorando y echándole más ganas se me presentaron más opciones de seguir jugando.

¿Cuál fue el momento exacto en que decides dedicarte al tenis de manera profesional?

Conforme fui creciendo decidí continuar con mis estudios y en la universidad tuve una muy buena carrera tenística, pero estaba en el último año de universidad y aún no sabía si iba a jugar a nivel profesional. Mis entrenadores me dijeron ‘tomate una oportunidad, tienes potencial’, así fue como me animé, porque esto no es fácil, a mí me tomó 10 años para jugar los Grand Slams. Se puede, pero tienes que tener constancia, disciplina, esfuerzo. Y es ahí donde mucha gente no está dispuesta a hacerlo.

¿Qué sacrificios has tenido que hacer en el ejercicio de tu profesión?

Hay muchos. Creo que, si quieres hacer algo, lo que sea, hay que pasar esos sacrificios y cuando los haces, por eso es que las victorias y los éxitos son incomparables, por todo lo que has tenido que recorrer. En el tenis lo hacemos día con día, pero creo que tu familia y amigos lo entienden. A veces no puedes hacer muchas cosas o no estar en fechas familiares por andar en esto, pero es lo que me mantiene feliz, y cuando yo lo estoy, mis padres también lo están, son sacrificios, pero uno escoge hacer eso, sacrificios para ser exitoso en lo que quiere hacer.

¿Te ves siendo campeón del León Open?

Me siento preparado, León es una ciudad donde ya he jugado varias veces en juveniles y me siento listo para afrontar los retos de esta semana. Sí, me veo, claro que me veo. Me sentí muy bien jugando en mi debut. Obviamente, quiero ganar, pero mi meta principal es jugar otra vez cerca de mi máximo potencial, de lo que yo puedo llegar a jugar realmente y si hago eso, seguramente voy a ganar el torneo. También está Rodrigo (Pacheco), un joven de 17 años, juega bien, pero igual, le faltan 10 años, creo que en ese tiempo podremos saber qué pasa en su carrera, hay que apoyarlo.

¿Cuál es tu máximo sueño en el deporte blanco y cuál ha sido el mejor momento de tu carrera?

Quiero estar entre los mejores 50 del mundo, este año ya cumplí uno de mis sueños, he jugado todos los Grand Slams, ya tengo un título ATP y voy a trabajar por estar entre los mejores. Sin duda, el Abierto de Los Cabos es el mejor torneo que he jugado porque lo gané, pero jugar Wimbledon y todos los Grand Slams es algo increíble.

¿Qué mensaje le puedes mandar a todos los jóvenes para que no desistan en sus sueños?

Todo necesita un proceso, muchas personas esperan que los éxitos pasen de un día para otro, mucha gente habla de la suerte, creo que eso no existe, a mí me tomó 10 años jugar todos los Grand Slams. Esto no pasa por suerte, el trabajo, el esfuerzo, la disciplina, el no perder de vista, ese objetivo que uno se pone es clave. Obviamente, no todo es perfecto, a veces nos desenfocamos por ciertas cosas que pasan, pero al final hay que seguir, dame 10 años y a ver qué pasa, a ver quién está dispuesto a dedicarle su máximo a su sueño.