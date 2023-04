Richard Sánchez manda mensaje al Cruz Azul; ‘Nosotros hablamos en la cancha’

Richard Sánchez during the game Pumas UNAM vs America, corresponding Round 08 the Torneo Apertura 2022 of the Liga BBVA MX at Olimpico Universitario Stadium, on August 13, 2022.



durante el partido Pumas UNAM vs America, correspondiente a la Jornada 08 del Torneo Apertura 2022 de la Liga BBVA MX en el Estadio Olimpico Universitario, el 13 de Agosto de 2022. (Ulises Naranjo/MEXSPORT)