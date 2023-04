‘Los nadadores estamos ahogados en problemas de escritorio’: Liliana Ibañez

En el marco del reconocimiento por parte del Senado de la República, la nadadora olímpica Liliana Ibáñez usó este escenario para darle más visibilidad de la problemática de los deportes acuáticos en México y espera que regresen los apoyos a los atletas y entrenadores.

En charla con los medios, la olímpica dio sus impresiones sobre lo conseguido por el deporte mexicano.

“Este reconocimiento es importante, más en estos momentos. Haremos todo lo que este en nuestro alcance para lograr, más allá de cualquier problema de escritorio, el triunfo personal, el triunfo para México. Estamos ahogados en problemas de escritorio””, mencionó la nadadora olímpica quien fue reconocida por su trayectoria de más de 20 años como seleccionada nacional y tres décadas en la natación.

La deportista originaria de Celaya, dos veces olímpica, multimedallista centroamericana, medallista panamericana y finalista en Copas del Mundo, se dijo vigente rumbo a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y Juegos Olímpicos de París 2024, señaló que es importante que las autoridades en los diferentes niveles, no sólo del deporte, volteen a ver a los deportistas, conocer su historia, buscar el apoyo directo, si es que las instituciones no lo pueden otorgar.

“Es importante ver que los patrocinadores pueden apoyar de manera directa a los deportistas. Y que ellos puedan ver que el apoyo se aplica de manera transparente. Es importante que el Senado sepa que en cada deportista hay una historia. Y es una historia de superación, de éxito para todo México”, indicó la velocista tricolor, quien buscará las marcas para la justa continental y olímpica.

Agregó que de lo que se trata el deporte es de romper estereotipos, mitos y barreras, “Dijeron que en México no nadamos velocidad, en México no somos rápidos y yo mido 1.80 y tengo brazos largos, ¿Por qué no puedo ser rápida? Y hoy en día he sido la primera mujer ser sexto lugar en una Copa del Mundo y finalista mexicana. Quiero destacar el papel de la mujer en el deporte y en otros sectores”.

Ibáñez expuso que ojalá se impulsen iniciativas, se aprueben leyes y a los empresarios que inviertan directamente en los deportistas a través de estímulos fiscales por su apoyo directo a cualquier deportista de alto rendimiento.

“Ojalá también se pueda revisar el reglamento actual de becas de estímulos a los deportistas. La cuestión de los tabuladores de un año a otro los resultados y no se toma en cuenta la trayectoria ni otros factores como las lesiones. Los deportistas no tenemos seguro de vida y al final nuestro patrimonio es nuestra historia, nuestros records y nuestro nombre”, manifestó.

La nadadora recibió un reconocimiento en el Senado

La nadadora con más de 20 años de trayectoria, mencionó que los Senadores exhorten a las instituciones nacionales que corresponde para que se resuelva cuanto antes la problemática actual de los deportes acuáticos.

“Hace falta un liderazgo, un plan de trabajo y que se regrese dar los apoyos a los deportistas y entrenadores de cada una de las disciplinas. Estamos a 15 meses de Juegos Olímpicos, a meses de Juegos Centroamericanos y Panamericanos, no podemos seguir en la incertidumbre”, indicó.

La multimedallista centroamericana y panamericana, así como finalista en Copas del Mundo, estuvo en el Senado de la República en donde estuvieron la vicepresidenta de la Mesa Directiva, la senadora Alejandra Reynoso Sánchez; el presidente de la Comisión de Juventud y Deporte del Senado, Ovidio Salvador Peralta; la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucia Micher Camarena. Así como la presidenta de la Comisión de Educación, Antares Guadalupe Vázquez Alatorre.

Asimismo, Liliana Ibáñez estuvo acompañada por sus padres, además de la presencia de Cristian Ríos, su patrocinador principal actual, el Instituto de Certificación Empresarial de México (ICEMéxico), empresa celayense.