¡Se acabó el sueño! Rodrigo Pacheco cae en dobles y se despide del León Open

Rodrigo Pacheco y el paraguayo Adolfo Vallejo fueron eliminados en los octavos de final del León Open después de caer por 6-4, 4-6 y 5-10 ante la dupla argentina integrada por Juan Pablo Ficovich y Facundo Mena.

En un juego intenso de ida y vuelta, que se alargó hasta un tercer set que se jugó a tie break de 10 puntos, el mexicano y el paraguayo sucumbieron pese a dar un golpe de autoridad en el segundo episodio.

El marcador lo abrieron los argentinos con un espectacular smash en el primer game; sin embargo, Pacheco y Vallejo respondieron a las exigencias de sus adversarios y el juego se emparejó a 4 en el primer asalto, pero para su mala fortuna, los dos últimos puntos correspondieron a los sudamericanos, que se llevaron el primer capítulo gracias a un par de raquetazos con fuerza desmedida de sus rivales.

En el segundo episodio, la dupla Pacheco-Vallejo respondió de forma contundente tras llevarse los primeros dos games sin dar posibilidad a sus adversarios de una anotación, manteniendo la inercia hasta el final para llevarse el set por 6-4.

Ya en el último set, los argentinos se vieron beneficiados por el tie break, aplicando varios reveses que sentenciaron la eliminación del mexicano en el primer torneo ATP 75 disputado el León.

“Quiero agradecer a la gente que me vino a apoyar, no fue el resultado que esperaba, pero siempre trato de sacar cosas positivas en todo, pude entrenar bien y disfrutar del ambiente, tengo que seguir mejorando. Me llevo el aprendizaje de que tengo que seguir entrenando, mejorar ciertos puntos, pero más que nada seguir aprendiendo, tengo que tranquilizarme más a la hora de la presión porque más que nada en estos torneos me estoy sintiendo más presionado de lo habitual, sé que es todo como que muy hacia mí, es algo a lo que todavía no estaba preparado, pero ya me estoy preparado para lo que es el futuro y a tener algo por detrás como esto”, declaró el yucateco.

Pese a la pronta eliminación en singles y dobles, el jugador azteca compartió cuáles son sus sueños en el tenis y aseguró que trabajará arduamente para poder cumplirlos.

“Me encantaría ganar un Grand Slam y estar entre los primeros lugares del mundo. No le puedo poner fecha porque esta es una carrera muy larga, pero algún día espero estar ahí y voy a trabajar por llegar”, mencionó.