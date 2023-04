Exfutbolista del Toluca es albureada al intentar vender sus caballos

Stephanie Baz fue jugadora del Necaxa y Toluca de la Liga MX Femenil y recientemente dio a conocer en Twitter que está vendiendo un par de caballos. Si bien, algunos de sus seguidores mostraron real interés, otros aprovecharon para alburearla.

Te recomendamos: Brandon Moreno anuncia rival y fecha para su primera defensa del título de UFC

La exfutbolista compartió imágenes de los animales que están en venta, entre los que se encuentra un pony, lo cual algunos se pasaron de lista para hacerle el albur.

Pongo en venta mis dos caballos

Moro 5-6 años aprox

Caballo fuerte, baila hermoso sin necesidad de estar arriba de el 💟



Mini pony súper enanito ideal para niños 6-7 años aprox su pelo no lo tiene ningun otro pony 😍 su mamá si que lo cuida ☺️ pic.twitter.com/YUEEClpg2g — stephanie baz (@stephanie_baz) April 12, 2023

¿Cuánto por el chiquito? fue la pregunta que le hizo un usuario. Baz no cayó en cuenta que era un albur y le respondió que lo vendía en 75 mil pesos, refiriéndose al pony. Aunque después señaló que no le faltaría el respeto a alguien y que no le preocupaba.

$75 mil — stephanie baz (@stephanie_baz) April 12, 2023

Mientras que otro la cuestionó “Qué tan negociable es el chiquito?, pero ya no huno respuesta. Algunos más bromearon sobre si eran de disel o gasolina, y también le señalaron que tuviera cuidado de los albures.

Que tan negociable es el chiquito? — Daniel Martinez (@Danie1Martinez) April 13, 2023

Stephanie Baz cumplió su sueño de jugar futbol profesional en 2020, primero con el Necaxa y después con el Toluca, con el que finalmente se retiró al finalizar el Clausura 2022.

La quintanarroense decidió colgar los botines debido a que la aquejaron las lesiones constantes, además de lo complicado de ser futbolista y mamá al mismo tiempo.