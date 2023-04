Tano Ortiz lanza dardo a Cruz Azul: “Clásicos contra Chivas y Pumas”

Cruz Azul y América se enfrentan este sábado 15 de abril en una edición más del Clásico joven, duelo que pinta para ser el juego de la jornada por cómo llegan ambos equipos.

Previo a este encuentro, Fernando Ortiz entrenador de las Águilas, habló en conferencia de prensa sobre la rivalidad con la Máquina, asegurando que para él no es un clásico.

“Clásicos son Pumas y Chivas, pero no es faltar el respeto a Cruz Azul, les tengo el máximo respeto, pero es un Clásico Joven como le llaman, dos instituciones grandes y me parece que no es un clásico, pero es mi pensamiento”, mencionó.

Sin embargo, el estratega azulcrema aseguró que sus palabras no demeritan su pensamiento sobre la grandeza y lo que representa el conjunto cementero para el futbol mexicano.

“Jamás dije que un rango menor, no voy a demeritar a una institución como Cruz Azul. Es un pensamiento de Fernando Ortiz y en lo que creo. No menosprecio a nadie, soy muy respetuoso del rival que vamos a enfrentar y es lo que creo con respecto a los clásicos”, sentenció.