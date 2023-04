El obstáculo de Luis Malagón para emigrar a Europa

Liga BBVA MX Clausura 2023 America vs Monterrey Luis Malagon de America durante el partido America vs Monterrey, Correspondiente a la Jornada 14 del Torneo Clausura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 08 de Abril de 2023. (Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo)

Luis Ángel Malagón, cancerbero de América, mencionó en entrevista para ESPN que a lo largo de su carrera, distintos técnicos que ha tenido, le han mencionado que su altura de 1.82 es una limitante para pegar el salto al futbol europeo.

“Siempre me han dicho que mi estatura es limitante, no soy muy alto, mido 1.82″. Malagón asegura que desde su paso por Morelia su altura fue tema de conversación, pero él no la ve como una limitante en su carrera.

“Me exigían en Morelia que midiera 1.85. Era imposible estirarme y voy a trabajar para salir campeón y luego de eso pueden venir mil cosas y si un día se da lo voy a trabajar”, mencionó.

Recientemente, Malagón fue incluído en la convocatoria de Diego Cocca para el partido amistoso ante Estados Unidos. Sin duda, llegar a las Águilas y sus buenas actuaciones, le han abierto las puertas del Tri para perfilarse como uno de los porteros del combinado nacional de cara al proceso de 2026.

“Me siento feliz, bendecido, que la gente de selección me tenga en cuenta. Sin la gente de aquí que me da confianza, me motiva a dar lo máximo, a buscar una estrella, que es lo que todos buscamos”, sentenció el guardameta americanista.

En el Clausura 2023 y desde que recibió la oportunidad con América, ha disputado cuatro partidos de 14 posibles, recibiendo cinco goles y manteniendo su arco en ceros en una ocasión. Acumula 360 minutos con el cuadro de Coapa y, luego de atajar un penal ante Monterrey, dio un gran paso para ganarse a la afición azulcrema.