Santi Giménez recibe dura crítica por actuación ante la Roma

Santiago Giménez participó con el Feyenoord en el duelo de ida de los cuartos de final de la Europa League, ante la Roma, pero en esta ocasión no pudo hacerse presente en el marcador, pese a la victoria de su equipo por 1-0, por lo que recibió críticas de la prensa de los Países Bajos.

Kennet Pérez, analista de ESPN y que en alguna ocasión elogió al Chaquito, ahora dijo sentirse decepcionado de la actuación del mexicano ante el club italiano.

“Tenía curiosidad por Giménez, pero él no estaba involucrado en absoluto. No es solo él, pero no puedes transferir el 100 por ciento de la responsabilidad a tus compañeros de juego”, declaró el exfutbolista danés.

Pierre van Hooijdonk, también analista de ESPN, fue un poco menos agresivo y apuntó que el Bebote estuvo muy solo en el ataque, por lo que no tuvo oportunidades claras.

“Estaba en una isla y no es un delantero que juega solo con unos pocos oponentes”, señaló el exjugador neerlandés.

A lo que Pérez reviró Giménez “depende completamente de sus compañero y no puede hacerlo solo”. Para finalmente concluir “acaba de ser comido por esos defensores”.

Santiago Giménez vive su primera temporada en el futbol europeo y hasta el momento acumula 18 anotaciones: 10 en la Eredivisie, cinco en la Europa League y tres en la Copa de los Países Bajos.