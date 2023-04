Ucrania boicoteará competencias si participan deportistas rusos

El Ministerio de Juventud y Deporte de Ucrania dio a conocer el decreto de restringir la participación de sus equipos nacionales en eventos internacionales en los que participen deportistas rusos y de su aliada Bielorrusia.

Esta decisión fue tomada después de la intención del Comité Olímpico Internacional de reintegrar a los deportistas rusos y bielorrusos como neutrales, sin símbolos nacionales; sin embargo, Ucrania podría presionar a los organismos rectores a elegir entre admitirlos a ellos o arriesgarse a un boicot de su país.

El COI indicó que dicha decisión “podría golpear a la comunidad de deportistas ucranianos” y no está claro cómo afectará la medida a la Selección de futbol en medio de la eliminatoria al próximo Campeonato Europeo, donde la UEFA permitió que Bielorrusia participe, pero no a Rusia. Ucrania y Bielorrusia estarán en grupos distintos y no quedarán en el mismo bombo en el playoff.

Vladyslav Heraskevych, atleta ucraniano, publicó en redes sociales: “Si los representantes de nuestro país están ausentes de las competencias, significa que hemos abandonado completamente las plataformas deportivas y permitiremos que Rusia y Bielorrusia promueva su narrativa y propaganda. Es una ‘bandera blanca’ de la comunidad deportiva ucraniana”.

Las federaciones internacionales no tienen obligación de implementar las recomendaciones y solo impuso una fecha límite para admitir a deportistas neutrales de ambos países. El COI no ha tomado a una decisión sobre los Olímpicos de París donde Ucrania no ha descartado la posibilidad de un boicot.