Vampiro Canadiense anuncia su retiro de los cuadriláteros

Una figura de la lucha libre dice adiós, después de que el Vampiro Canadiense anunció su retiro de los encordados, a los 55 años.

Después de su última aparición en Triplemanía XXXI, en donde venció a Chessman en un mano a mano en Monterrey, el famoso gladiador mandó un emotivo mensaje en redes.

En el mismo, agradeció el apoyo de la afición y de la Triple A, pero que era momento de despedirse, debido a su estado de salud.

“Es importante de ser honesto y decir gracias. No me va bien con mi salud .. mi trauma cerebral es la realidad que ahora estoy realmente en peligro .

Me voy de lucha libre .. Tengo que ser profesional y. Terminaré lo que empecé. Estamos hablando de un plan de 3 años pero ... Sinceramente no creo que eso ocurra. Creo que terminaré en el ring muy pronto.

Tengo mi escuela deKrav Maga en Gdl,mi música y la radio. También estoy en la universidad y pronto estaré de gira con mi proyecto de Dj por todo el mundo.

Me rompe el corazon que esto este pasando. Entiendo la verdad , y pues ..Estoy muy agradecido a mi carnal Mr Iguana por cuidar me .La cerda.. el no tiene por qué hacer eso.. pero , mi respeto para el es a nivel tan alto, que no se que hacer por el para agradecer lo.

A todos mis compañeros, y en la Oficina de AAA, todos. Estoy humildemente agradecido por todos y su cariño. Eso se va a doler mucho.

Les voy a extrañar tanto. Voy a dejar a escribir, estoy llorando un poco .. triste y feliz a la ves”, se lee en su mensaje.

Cabe recordar que, en entrevista con Publisport, Vampiro Canadiense tocó el tema de su estado de salud y su plan del retiro de los cuadriláteros.

Vampiro tuvo una carrera con un buen palmarés, pues ganó títulos en empresas como AAA, CMLL, FILL, IWA, WCW, WWC, y más. Por otra parte, también apostó la cabellera ganando siete luchas de apuestas a gladiadores como Antonio Jasso, Pirata Morgan y Sangre Chicana; sin embargo, le tocó perder contra Shocker y la dupla de Cien Caras y Máscara Año 2000.