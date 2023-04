“Traer el Longines Champions Tour impulsa la hípica en México”, Francisco Pasquel

El Longines Global Champions Tour, circuito ecuestre más importante del mundo que se lleva a cabo de marzo a noviembre de cada año, regresa a México en su sexta edición y este año se llevará a cabo del 20 al 23 de abril en el Campo Marte de la Ciudad de México, donde se darán cita los mejores jinetes del mundo.

Te interesa: Real Madrid sentencia al Chelsea y avanza a semifinales de la Champions League

Previo a este evento, Francisco Pasquel, director del torneo, habló con Publisport sobre lo que se espera en esta nueva edición, así como del crecimiento del deporte ecuestre a partir de la participación de México como sede.

¿Cuál es el objetivo de realizar el torneo en el país?

Es realmente que vean un deporte en el máximo de sus niveles, vienen los mejores jinetes del mundo a competir. Es como si fueran a ver un evento como cuando jugaban Roger Federer y Rafael Nadal, así es lo mismo, como la Fórmula 1. Es un evento no solo en lo deportivo, también queremos que conozcan nuestras raíces, me refiero a esto porque nuestro deporte nacional es la charrería y es los caballos enfocados en el salto.

Nos encontramos en la presentación del @GCT_events, que traerá lo mejor del deporte ecuestre a nivel mundial del 20 al 23 de abril en el Campo Marte de la Ciudad de México #LonginesGlobalChampionsTour #México



📷 @yuniorcrt8 pic.twitter.com/zoj1AGbzg1 — Publisport México (@Publisport_MX) April 18, 2023

¿Qué se siente que México sea la única sede en Latinoamérica y qué exigencias representa esto?

Es correcto, somos el único país y no solo eso, somos el mejor evento de la liga y el público, somos muy entregados los mexicanos, somos gente que disfruta y exige, se mete en el buen sentido para que tanto el caballo como el jinete den su máximo. Entonces es algo muy especial.

¿Otro de los objetivos del evento es impulsar el desarrollo de la hípica en México?

Sí, 100 por ciento, ha ido en aumento, cada año tenemos mexicanos mejores rankeados. En este año está Nicolás Pizarro, en este momento creo que está en el 43 del mundo, llegó a estar en el 32 y en unos dos o tres meses va a ser top 20 del mundo, entonces estamos hablando de que ya un mexicano que esté en ese nivel representa que nuestra equitación va aumentando.

"Vienen los mejores jinetes del mundo a competir", Francisco Pasquel, presidente del Consejo del Longines Global Champions Tour México, habla sobre lo que será este evento que se llevará a cabo del 20 al 23 de abril en el Campo Marte



📷 @yuniorcrt8 pic.twitter.com/RNSqYBZohG — Publisport México (@Publisport_MX) April 18, 2023

¿Qué crecimiento has podido encontrar en el ecuestre desde el primer torneo que se realizó en 2016 hasta la actualidad?

Muchísimo, los mexicanos ya no solo somos participantes, sino somos competidores, ya competimos por los premios no solo en México, sino en cualquier parte del mundo. No vamos a participar, ya vamos a competir. Al mexicano que tú veas va a competir y dar el todo por el todo. Aquí la pista tiene mucha decoración como en ninguna otra parte del mundo y los caballos están entrenados para eso, ellos saben cuál es el obstáculo y tenemos muchos obstáculos nuevos siempre para que no se acostumbre el caballo y siempre le sea una sorpresa.

¿Qué puedes esperar de esta sexta edición y cómo la defines?

Un éxito en todos los aspectos, un éxito del público que es lo más importante y un éxito deportivo. El público puede encontrar un evento familiar, divertido, con muchas actividades donde se la puede pasar muy bien.

¿Crees que México tenga un referente en el top 10 mundial en los próximos años?

Sí, siempre hay que pensar en lo más alto. Hemos ganado como país ya en diferentes lugares como en Dublín, Canadá, Estados Unidos y ahí vamos, es un proceso. La única afectación que tenemos como México es la ubicación geográfica porque el nivel más alto está en Europa, entonces no es tan fácil, pero ahí estamos, están compitiendo cada vez más jinetes en Europa y debemos ir por la medalla de oro este año en los (Juegos) Panamericanos y eso nos va a dar el pase a los Juegos Olímpicos.

¿Qué mensaje le puedes mandar al público para que asista al evento?

Que vengan, no se van a arrepentir, en vez de que vayan a caminar por Reforma, por darte un ejemplo, que vengan a ver el evento, que se acerquen. Es un evento económico, accesible y muy divertido, con muchas actividades, no se van a arrepentir, por favor vengan y apoyen a los jinetes mexicanos. También hay otras actividades para que la familia se la pase bien, los boletos son muy accesibles desde 100 pesos y hay muchos como conciertos, food trucks, hay un área de Nickelodeon para niños, hay stands, hay de todo, la van a pasar muy bien.

¿Qué les puedes decir a las nuevas generaciones para que se animen a practicar este deporte?

Es un deporte muy bonito, pero como todo, se requiere de mucho trabajo, mucho esfuerzo, dedicación y disciplina.