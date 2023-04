Mhoni Vidente predice salida de Diego Cocca y relevo de Mohamed

Reconocida por sus predicciones en temas esotéricos, Mhoni Vidente, vaticinó un cambio en la dirección técnica de la Selección Mexicana; de acuerdo con sus predicciones, Diego Cocca no continuará en su puesto de entrenador y será sustituido en un futuro por Antonio Mohamed.

La vidente explicó que El Turco no será campeón este semestre, sino que tendrá que organizar y alinear a su equipo, lo que le llevará un tiempo; sin embargo, Mohamed tendrá éxito en el futuro, y es posible que termine dirigiendo la Selección mexicana, “Después lo veo en la Selección Mexicana, ahorita no, después, porque de Cocca no va a quedar nada”.

Qatar 2022 Imagen de Twitter: @mhonividente.

Cabe destacar que los resultados de ambos entrenadores son positivos al inicio de su gestión, aunque algunos dudan del accionar del equipo dirigido por Diego Cocca, especialmente tras los choques contra Surinam y Jamaica. Mientras tanto, Antonio Mohamed llegó a los Pumas como reemplazo de Rafael Puente, y actualmente mantiene al equipo en la posición número 12 de la tabla con 17 puntos y según Mhoni Vidente, logrará el campeonato en algún momento en el futuro.

Dicha situación se combinará con un mal momento de Cocca así como la falta de aceptación entre el público que siente mayor empatía por el Turco y que también posee con una buena reputación en la Liga MX donde ya ha sido campeón con América y Tijuana.