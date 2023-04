“Quiero estar en Selección”: Erik Lira levanta la mano y manda mensaje a Diego Cocca

La Selección mexicana tendrá su tercer partido en la era de Diego Cocca contra Estados Unidos este 19 de abril en el State Farm Stadium.

Par este duelo, el técnico argentino solo podrá echar mano de jugadores que militan en la Liga MX al no ser fecha FIFA; sin embargo, hubo varias ausencias en la lista, como fue el caso de Erik Lira de Cruz Azul.

Previo a este juego, el centrocampista de la Máquina dejó en claro que quiere estar en Selección y pese a no ser convocado por Cocca, sabe que el proceso es largo, por lo que seguirá trabajando en su club para ser tomado en cuenta.

“Quiero estar en la Selección. Yo siempre digo, si un jugador no quiere estar en la Selección, no tendría que jugar futbol. No hay nada más digno que representar a tu país. Yo estoy enfocado en Cruz Azul, quiero que esté bien y si nos va a todos bien acá, nos va bien en lo individual”, señaló.

En esa misma línea, el jugador de 22 años aseguró que no ha tenido ningún tipo de comunicación con el estratega del Tri; sin embargo, aseguró que eso no le afecta en su objetivo de seguir peleando por un lugar.

“No he recibido ningún tipo de contacto, no pasa nada, no me afecta la verdad, lo he dicho no van a estar los que van a llamar la primera vez el proceso es largo, hay que pelear, y estoy concentrado”, añadió.

Por último, Erik Lira reconoció que para recibir una oportunidad en la Selección mexicana debe seguir mejorando en muchos aspectos.

“¿Que me hace falta por mejorar? Muchas cosas. Siempre hay que estar a disposición y más que ahora el fútbol no solamente es lo qué haces dentro de la cancha. Ahora tienes que estar a tope, tienes que seguir trabajando y no conformarte”, sentenció.

