“A los mexicanos no los puedo tocar” admitió Piqué durante transmisión

El exfutbolista Gerard Piqué ha vuelto a causar controversia durante una transmisión en vivo en TikTok cuando habló sobre su difícil relación con los fans mexicanos.

Piqué bromeó diciendo que no podía tocar a los fans mexicanos debido a la reacción negativa que recibió durante el torneo Kings League, específicamente durante el partido entre Aniquiladores y Rayo de Barcelona, que fue el partido más controvertido del torneo.

La polémica comenzó cuando el marcador era 1-0 a favor de Rayo y el partido cambió a un formato de 1 contra 1, donde solo un jugador de cada equipo podía marcar.

Mandi Sosa fue el jugador de Barcelona, mientras que Fran Hernández el de Aniquiladores, marcando tres goles; sin embargo, Spursito, el presidente de Rayo de Barcelona, se quejó ante Piqué y el árbitro de que los goles marcados por su rival al decir que no debían contar, ya que el balón había salido del campo.

Después de algunas deliberaciones, Piqué decidió repetir los últimos dos minutos del juego, y el marcador final fue de 3-2 a favor de Rayo, esta decisión causó una gran indignación y los aficionados mexicanos llenaron de “hate” al exjugador culé e incluso Piqué abandonó el grupo de WhatsApp de Kings League por la cantidad de comentarios negativos e insultos que recibió.

Para Gerard Piqué, los mexicanos somos intocables 😝 pic.twitter.com/3jgrtuUi8Z — Susanita tiene un raton (@PosaTres) April 18, 2023

Esta no es la primera vez que Piqué ha enfurecido a los fans mexicanos, en diciembre de 2022, hizo una broma que no cayó bien entre los seguidores del futbol mexicano, cuestionando por qué no había habido nuevas contrataciones en México después de la Copa del Mundo.