‘No sean engaña bobos’: Enrique Burak revienta a Diego Cocca y a la Selección mexicana

Las críticas para la Selección mexicana continúan y ahora fue el periodista Enrique Burak quien mandó un contundente mensaje sobre el Tri en la Copa Oro.

En el podcast ‘Amigos’ de TUDN, el famoso narrador arremetió contra Diego Cocca después de que el entrenador argentino llamó al grupo de México como de “respeto”.

“Viene la Copa Oro, y entonces te toca en el grupo Honduras, Haití y Qatar. Entonces escuchas al técnico de la Selección mexicana: ‘es un grupo de respeto’. No manchen, ósea uno es el 67, y los otros dos del 80 para arriba en el ranking”.

En ese sentido, apuntó a que el técnico debe de dejar de ser “engañabobos” y saber contra que rivales se está enfrentando.

“Honduras hace muchos años que no hace absolutamente nada, Haití fue al mundial de 1974 y no fue México y a Qatar lo tienes ahí por la cuestión de la lana y porque fueron los del mundial anterior. A quién quieren engañar, no sean engaña bobos”, dijo.

Ante la crítica, Toño de Valdés también recordó que, el sorteo está armado para que las cabezas de grupo puedan tener un camino cómodo de cara a las últimas instancias.

La Selección mexicana debutará el 25 de julio ante Honduras en esta primera ronda en la Copa Oro.