“Me da igual”: Santi Giménez sobre igualar récord goleador del Chicharito en Europa

Santiago Giménez podría hacer historia en el juego de vuelta de la Europa League entre Feyenoord y la Roma, pues no solo avanzaría a semifinales del torneo con el club neerlandés, también igualaría el récord goleador (20) de Javier Hernández en su primer torneo europeo.

Al respecto, el Chaquito aseguró que no piensa en eso y en entrevista con Fox Sports, dejó en claro que le da igual empatar la marca del Chicharito y Luis García en el viejo continente.

“He leído varias cosas sobre esa marca, pero trato de no pensar en eso y dejo que el trabajo haga las cosas solas. No es como que yo trate de igualar o superar (a un compañero). A mí me da igual eso. Trato de dar lo mejor de mí y que los números hablen por sí solos”, mencionó.

Sobre el juego, el futbolista de 22 años explicó que será un partido especial para él por el rival al que enfrentará y el torneo en el que está compitiendo.

“Me siento muy bien. Va a ser una noche especial, esperemos que salgamos victoriosos, pero sabemos que va a ser muy difícil, aunque especial. Todo jugador se prepara para este tipo de partidos”, sentenció.