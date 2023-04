‘No puede pasar’: Toto Salvio explota tras arbitraje en el duelo ante América

Después de un vibrante empate por 1-1 entre América y Pumas, Eduardo Salvio arremetió contra el arbitraje mexicano tras la visita de Armando Archundia a las instalaciones del América.

Ante los medios, el Toto Salvio aseguró que deja muchos malos pensamientos ese tipo de acciones previo al Clasico capitalino.

Por si no lo viste: Santi Giménez marca gol e iguala a Chicharito con marca histórica

“Es algo que no lo entiendo. No puede pasar, tienen todo el año para visitar y va antes del clásico. No sé si influye o no, pero está mal. Nos debemos ocupar de rendir y sacar el equipo adelante y no pensar en eso, pero está mal”, dijo.

Por otra parte, habló de las polémicas arbitrajes que han sufrido en todo el torneo.

“No sé, hoy se dieron situaciones y no sé si es porque es América, pero en el torneo tuvimos situaciones y ni jugando de local. Puede ser América, León o cualquier equipo. Hay que continuar y seguir intentándolo y tenemos que ir a ganar”

Además, pidió que Armando Archundia visite también a Pumas para explicar los dobles criterios que existen en la Liga MX.

“El presidente de la Comisión de Arbitraje visitó a los equipos y que venga con nosotros y nos explique los criterios porque el rival tuvo el doble de faltas y nosotros el doble de amarillas. Fidalgo hace cinco faltas y no es amonestado y Caicedo hace una y lo amonestan. Para evitar especulaciones, como las hubo, que sea más abierto con nosotros y nos explique las cosas”, apuntó.