Vasco Aguirre se emociona tras ovación de la afición del Mallorca

El Mallorca, bajo las órdenes de Javier Aguirre, cada vez está más cerca de asegurar la permanencia en la Primera División de la Liga española, por lo que la afición reconoció el trabajo del técnico mexicano.

Te recomendamos. VIDEO: Luis García felicita a Santiago Giménez por igualar su marca de goles

Al finalizar el partido de este domingo, en el que el Mallorca se impuso 3-1 al Getafe en el estadio Son Moix, la afición empezó a corear el nombre del Vasco, quieren reconoció que lo emocionó el gesto de los seguidores.

“No lo esperaba, pero me dio mucho gusto. No recuerdo que mencionaran mi nombre de manera tan espontánea en un estadio. Soy mayor, pero estas cosas te emocionan”, declaró Aguirre en conferencia de prensa.

¡OLÉ OLÉ OLÉ, VASCO!



Javier Aguirre se emocionó luego de que la tribuna coreara su nombre tras el triunfo del Mallorca. pic.twitter.com/GN5mHMlDeN — Andre Marín (@andremarinpuig) April 23, 2023

El Mallorca suma 40 puntos para ubicarse en la décima posición de la tabla general; sin embargo, quedan 24 unidades por disputarse, por lo que el Vasco no se confía.

“Hay que tener los pies en la tierra y la experiencia me lo dice así. Seguiré siendo prudente porque 40 puntos no garantizan nada y matemáticamente otros equipos nos pueden alcanzar”, dijo.

Javier Aguirre ha realizado un gran trabajo con el club español, pero todavía no quiere tocar el tema de una posible renovación. “Soy muy cabezota y hasta que la salvación sea matemática de ese tema no hablaré. Ya he dicho que estoy contento aquí y vamos a esperar”, comentó.