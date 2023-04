Oscar Valdez busca regreso triunfal y apunta al ‘Vaquero’ Navarrete

Uno de los grandes representantes del boxeo mexicano regresará a los cuadriláteros, después de que Oscar Valdez haga su triunfar retorno ante Adam López.

Es por esto que, en conferencia con los medios, el excampeón de peso superpluma ahora apunta a una guerra entre mexicanos contra Emannuel ‘Vaquero’ Navarrete, una pelea que se cayó por una lesión.

Mucha gente quiere ver esa pelea. Todos me preguntan sobre esa pelea con Navarrete, pero ahora estoy enfocado en Adam López. Después me enfocaría en el campeonato mundial, y los dos sabemos que podemos dar un gran espectáculo. Es un guerrero y se va a morir en la raya”, señaló.

Por otra parte, recalcó que será el 20 de mayo cuando haga su regreso ante Adam López, un rival con el que ya se enfrentó y dio su evaluación sobre lo que espera para esta función.

“Mi rival, muchos lo pueden tomar a la ligera, pero es un boxeador que me mandó a la lona en los primeros asaltos, me descuidé y me conectó un upper de izquierda; no nos podemos confiar. Mucha gente quiere ver la pelea contra el Vaquero, pero para que eso pase tengo que ganar la pelea contra Adam López, el primer objetivo es ganar este combate y después ir por el título del mundo”,

Oscar Valdez Oscar Valdez regresará este 20 de mayo (Christian Petersen/Getty Images)

Oscar Valdez también habló sobre el cambio de entrenamiento que está haciendo en el campamento en Guadalajara

“Estamos entrenando duro, más inteligente y sobre todo, estamos preparándonos para no recibir golpes y ser más selectivo con los que yo lance. La lesión me frustró, porque quería ese título, pero ahora quiero recuperar el tiempo”

Aunque su regreso es importante, Valdez está concentrado en volver a tener un cinturón en sus manos.

“Quiero volver a retomar lo que es mío, extraño ser campeón, por eso entreno todos los días, así lo estoy tomando, con mucha seriedad. Este año quiero ser campeón del mundo, estamos trabajando para lograrlo”, dijo

También apuntó a que le gustaría ser campeón en una tercera división, como otras figuras del pugilismo.

“Me gustaría brincar 1 división más y buscar otro campeonato como mis ídolos lo hicieron. Erik Morales, JC Chávez, Juan Manuel Márquez, en diferentes divisiones, ya llevo 2, porque no intentar el tercero en mi cintura.”

El escampeón, con un récord de 30-1, entrena con Eddy Reynoso, rumbo a lo que será su reaparición el 20 de mayo frente a Adam López, en Las Vegas.