‘En México no se valora a los deportistas’: Jessica Sobrino

El deporte olímpico mexicano se vuelve a ver afectado por un problema político, así lo denuncia la nadadora artística Jessica Sobrino, quien apunta a la falta de apoyos de cara a París 2024.

En entrevista con Publisport, la nadadora señala que, tras la negativa por parte de la federación mexicana de natación, no pudieron quedar con las manos cruzadas y perdiendo competencias, por lo que encontraron el apoyo a través del público con la venta de trajes de baño, pero esto no completa todos los gastos, rumbo a los Juegos Panamericanos y Centroamericanos, mismos que se realizarán en 2023.

¿Cómo es la problemática que vive el equipo de natación artística?

— Hubo un problema más político en donde la Federación Internacional de Natación desconoce al titular de la Federación mexicana y ahora teníamos dos federaciones, que nos inscribía y la Federación que reconocía la Conade y eso nos metió en un lío para pagar nuestros apoyos. En este año en enero se nos informa por parte de Conade que, como está esta situación y no se resuelve, nos van a quitar todos los apoyos. La verdad es que nosotros seguimos sin entender por qué nosotros salimos perjudicados, ya que son temas que no están en nuestras manos.

¿A qué competiciones tuvieron que dejar de asistir por esta falta de apoyo?

— Los primeros meses seguimos entrenando, pero perdimos la calma cuando empezamos a perder competencias como la primera etapa de la Serie Mundial en Canadá y esta incertidumbre nos hizo tomar decisiones. La segunda etapa es en París y no alcanzamos el dinero para la inscripción.

Ahí nace la idea de apoyarnos con los trajes de baños, y fue un boom, ya que no esperábamos vender tantos. Sabíamos qué amigos y familiares nos apoyarían, pero ahora se ha sumado mucha gente y eso nos va a ayudar a pagar, por lo menos, la mitad de una competencia o tal vez un poco más.

Ahora queremos intentar la inscripción para la tercera ronda de la Serie Mundial, en Egipto. Estamos muy agradecidos con la gente, no pensábamos que fuéramos a juntar ni para media competencia y ahora estamos en la producción de 800 trajes de baño, y eso nos da energía para seguir adelante y seguir luchando por el sueño de ir a Juegos Olímpicos.

¿Cómo afecta la preparación de un atleta sufrir este tipo de conflictos?

— Ha sido muy cansado. Sobre todo este la incertidumbre de estar entrenando, pero no sabemos si nuestra preparación va enfocada a la competencia de dos semanas, de tres semanas o de tres meses. Entonces hemos estado entrenando de verdad todo el año como si fuéramos a competir, porque no sabemos si se va a dar la oportunidad. Y mentalmente el equipo está muy cansado de tener que buscar los medios por fuera.

¿Por qué consideras que el conflicto político afecta a los deportistas?

— Justo nos quedamos en medio de la situación, o sea, nosotros no tenemos nada que qué hacer, no podemos solucionar el problema entre las dos partes y creo que sería importante que toda la parte política se dieran cuenta de que nosotros quedamos en medio y que, pues, nosotros somos los deportistas los que hacemos el deporte, que somos de verdad que lo más importante y pues desafortunadamente no, no se ha visto así. Estamos ahorita, sin apoyo, sin becas, sin sueldos de entrenadoras, sin viajes. Ahora sin nada, pues no nos podíamos quedar así, por qué todas tenemos el sueño de clasificar a Juegos Olímpicos y de traernos las nueve medallas de oro en Juegos Centroamericanos y creo que vamos por buen camino este y no, no vamos a parar,

¿Qué solución les han dado por parte de la Conade o de la Federación?

— No tenemos respuesta, no tenemos soluciones, ni una fecha que nos dé esperanza, entonces, eso desespera. Yo tengo 23 años haciendo natación artística, es mi tercer ciclo olímpico y no me voy a dar por vencida por un tema como el dinero. Tenemos que encontrar la forma para ir a todas las competiciones.

¿Cómo nace la idea de vender los trajes de baño en redes sociales?

— Se nos acerca la dueña de Safetti México y nos propone hacer trajes de baño con causa y que ella donaría todas las ganancias del traje de baño y que solo se quedaría con el costo de producción y que nos da todo lo que se junte para nuestras competencias. Y así empezó la producción de poquitos trajes para ver que pasaba y de repente, con ayuda de las redes sociales, se hizo viral y mucha gente nos apoyó. No les puedo mentir, esto no cubre para una competencia completa, pero la verdad que todo suma.

¿Qué otros personajes han tratado de ayudar al equipo?

— Ahora empezamos con la venta de toallas, en donde nos estará ayudando Mercado Libre con los envíos, al igual que el de los trajes de baño. También Arturo Elías Ayub está buscando la forma de apoyar, con alguna competencia o con algo que necesitemos. Ahora tenemos las puertas abiertas y la también tenemos una cuenta en donde la gente puede donar, la cual se encuentra en nuestro perfil de Instagram, la gente nos ha ayudado mucho, ha sido una gran sorpresa.

Jessica Sobrino La nadadora continúa con el sueño de llegar a los Juegos Olímpicos I Cortesía

¿Estas competencias que se perdieron las afectan para Juegos Olímpicos?

— Estas competencias eran preparativas para llegar lo mejor posible a la parte importante del proceso. Nuestro deporte cambió mucho, hay nuevas reglas. Entonces, estas competencias nos iban a ayudar a ver si vamos por buen camino, a ver si íbamos a poder clasificar bien y estar listas para eventos como los Juegos Olímpicos.

¿Cómo mantener la concentración ante esta problemática?

— Ha sido muy difícil, pero todas estamos súper concentradas en la meta, vemos posible la clasificación olímpica, sabemos que ahí está la posibilidad y la verdad que creo que eso nos mantiene concentradas y pues muy entusiasmadas.

Además de Juegos Panamericanos y Centroamericanos, ¿Qué otras competencias vienen para el equipo?

— Tenemos el Mundial que es en Fukoka, en Japón, en el mes de julio y esta competencia no es clasificatoria, no nos da puntos para nada, pero es muy importante que México esté bien colocado a nivel mundial. El año pasado fuimos al Mundial de Budapest y logramos traernos el cuarto y el sexto lugar en el mundial y nos va a apoyar la federación internacional de natación, pero tenemos que sacar los gastos faltantes.

¿Cómo alentar a los jóvenes a seguir en el deporte?

— Hay que decirles que lo hagan por pasión y diversión, pero es muy difícil, ya que quién va a querer ser deportista si las cosas están tan difíciles y al final, en México no se valora los deportistas.

¿Cómo se ve afectado el deporte mexicano de cara a París 2024?

— No lo vamos a ver en este último proceso porque estamos ya en el período en el que todos queremos competir y lo queremos solucionar, pero sí creo que esto va a afectar muchísimo el próximo ciclo olímpico, ya que, sin apoyos va a ser complicado que los atletas quieran seguir por el camino del deporte y la verdad que lo que más me da tristeza, pues las nuevas generaciones, ven todas estas problemáticas, la verdad que ahí me pone muy triste porque lo que hacemos nosotros es tratar de fomentarles a las niñas y tratar de apoyar a todas las chiquitas que vienen o las nuevas generaciones que quieran entrar a este deporte.