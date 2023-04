Rommel Pacheco manda mensaje de apoyo a equipo de natación: “Tienen mi respaldo”

Los problemas entre la Conade y la Federación Mexicana de Natación ha afectado severamente al equipo de natación, ya que, ante la falta de recursos, se pone en riesgo su participación a los próximos Juegos Panamericanos Chile 2023, así como a los Juegos Olímpicos París 2024.

Dicho problema, no es ajeno al ahora diputado Rommel Pacheco, quien en plática con los medios mandó un mensaje de aliento a sus excompañeros para expresarles su apoyo.

“Mucho ánimo, no tiren la toalla, hay momentos difíciles. A mí también me tocó que me dejaran fuera de mis últimos Juegos Panamericanos y no por tema de nivel, gane el nacional, por temas políticos y por algo que está ajeno a mí y ajeno a ellos, pero no por eso tiré la toalla, al contrario me enfoqué en el Mundial y en clasificar a los Juegos Olímpicos”, mencionó.

“Mucho ánimo, desde un principio les ofrecí mi apoyo, estoy para apoyarlos y respaldarlos, las administraciones van y vienen, pero uno como deportista perdura muchas administraciones y el deporte al igual que en muchas otras actividades el que persevera alcanza y con disciplina llegan los resultados”, añadió.

En esa misma línea el exatleta olímpico lamentó que la falta de acuerdos entre organizaciones afecten directamente a los deportistas.

“Falta voluntad de muchas las partes, buscar el cómo sí y no el cómo no, independientemente de quién tenga la razón, cuál es la ley de nuestro país, hasta donde llega tu jurisdicción como federación internacional o nacional, como CONADE, como Comité Olímpico, el buscar que todas las partes se coordinen y el deportista no sea afectado”.

Además, Rommel Pacheco lamentó que los deportistas no tengan voz ni voto cuando se elige a un federativo para tomar las riendas de algún organismo deportivo, por lo que consideró que este cargo debería ocuparlo alguien que conozca la disciplina y que tenga amor por el deporte.

“A la hora de elegir un presidente de asocioación, el deportista no tiene voz y voto y si en algunos casos el federativo es bueno pues qué bien, pero en muchos casos no, se perpetúa, no es transparente y el deportista está expenso a las decisiones que tome alguien que en muchas veces no ha practicado la disciplina, no tienen idea o pasión por el deporte, debemos buscar un perfil conocedor de la disciplina, un buen administrativo y que le apasione esto”.

Por último, el ahora diputado mencionó que el presupuesto para el deporte no debería reducirse, sino todo lo contrario, ya que es una “inversión” para la sociedad mexicana, pues a través del deporte se pueden evitar diferentes problemáticas sociales de salud y delincuencia.

“Se ha reducido bastante el presupuesto del 2013 al día de hoy 17 mil 500 millones de pesos a 2 mil 400 millones de pesos. Yo creo que el deporte no es un gasto, es una inversión porque el dinero que le pongas no reta, se multiplica, es mucho más barato prevenir con el deporte algún tema de salud o inseguridad”, sentenció.