‘Son de otro nivel’: Santi Giménez sobre las comparaciones con Chicharito y Luis García

Santi Giménez es uno de los jugadores que más ha causado revuelo en las últimas semanas, esto después de sus grandes actuaciones en el Feyenoord, y ahora habló sobre las comparaciones con Javier Hernández y Luis García, tras empatar el récord goleador en Europa.

En un Instagram live, el Bebote apuntó a que, a pesar de igualar el récord de 20 goles en su primera temporada, nunca se va a comparar con ellos.

Por si no lo viste: “El flag football y el americano generan valores”: Ana Laura Rojano

“Sentí muchísima emoción (por conseguir el récord) porque siempre los admiré muchísimo, los admiro hasta el día de hoy más bien. Fue algo muy lindo, pero nunca, nunca, nunca me voy a comparar con ellos, porque ellos están acá (en el top), son otro nivel”,

Por otro lado, destacó las cualidades del futbolista que está en Europa, ya que cuentan con gran nivel en cada encuentro.

“Aquí en Países Bajos están acostumbrados a jugar cada dos o tres días a máxima intensidad. Lo que corre Kökçü está cabrón. No entiendo cómo se recupera tan rápido. Siempre corre de 12 a 13 km un día y al siguiente hace otros 12 más”, dijo.

Santiago Giménez El Bebote presumió con orgullo su reconocimiento (@feyenoord)

¿Qué opina de las expectativas sobre Cruz Azul?

El delantero mexicano apuntó a que la Máquina, de la mano de Ricardo Ferretti, puede pelear en la liguilla.

“Hay que darle tiempo al Tuca. Vi diferente el equipo, es un equipo grande y en Liguilla puede hacer algo bueno”.

También, Santi Giménez apuntó a que un referente de las Chivas del Guadalajara fue su ídolo de la infancia.

“Mi ídolo de la Liga mexicana era el Bofo Bautista, me gustaba mucho y gracias a mi papá me firmó varias playeras. Me gustaba mucho también su personalidad”, dijo.

Por último, también habló del artista mexicano de moda, Peso Pluma, y del gran recibimiento que tuvo en el vestidor del Feyenoord.

“Me encanta Peso Pluma, lo puse en el vestidor y a todos les gustó”, comentó Giménez.