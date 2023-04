Cantante mexicano regala uniformes a equipos de taekwondo juvenil

Durante el Campeonato Nacional de Taekwondo en su categoría juvenil, llamada cadetes, donde se definió al equipo mexicano que acudirá al mundial de la especialidad, contó con la presencia del cantautor José Manuel Figueroa como invitado de honor que sorprendió a todos al comprometerse a donar los uniformes.

No te puedes perder: Video: JC Chávez le pide a Mark Wahlberg que haga su película

“Lo hago de corazón y es más que nada un apoyo, porque sé que últimamente ha estado escaso el recurso, me nació del alma y especialmente en esta fecha, al ver la juventud de estos chavos, que realmente entregan el corazón, así que los vi tan motivados en ir a representar a México en este Mundial y dije, estoy dispuesto a hacerlo, así que me inspiraron, y no lo hago por las entrevistas o por publicidad”, explicó el artista.

El evento que tuvo lugar en la CDMX otorgó los lugares para los atletas que viajarán a Sarajevo a representar a México y cuando Jose Manuel Figueroa los observó esforzarse sintió la inspiración para anunciar que le gustará mucho apoyarlos con los uniformes de traslado y de competencia de la delegación tricolor.

“Ojalá los muchachos sepan lo importante que es representar a México y los felicité por la increíble oportunidad que tendrán de conocer Bosnia y apoyándolos de esta forma como debe de ser para que vayan seguros de mentalidad y de corazón”, profundizó Jose Manuel Figueroa.

Finalmente, el artista explicó que buscará generar dinámicas con la federación de dicho deporte para ver de qué forma seguir apoyando a los jóvenes atletas que se preparan para las competencias internacionales y puedan contar con recursos necesarios para hacerlo.