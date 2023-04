Julio Urías vive su peor momento de su carrera con Dodgers

AP Los Angeles Dodgers manager Dave Roberts, left, takes the ball from starting pitcher Julio Urias (AP Photo/David Zalubowski) (David Zalubowski/AP)

Salida de pesadilla fue la que tuvo Julio Urías este jueves con los Dodgers al permitir seis carreras de los Pirates y salir derrotado por tercera vez consecutiva en esta temporada 2023.

El mexicano tuvo acción por 5.2 episodios en donde le conectaron 7 hits y 6 carreras, la mayor cantidad de carreras limpias permitidas desde junio de 2021.

Por primera vez en su carrera, el “Culichi” sufrió tres derrotas seguidas y en esta temporada ya tiene 13 carreras en su contra, 22 imparables y aumentó su ERA a 4.41.

Fue todo para Julio Urías🇲🇽. El culichi sale del juego luego de recibir 6 carreras y 2 cuadrangulares.



Julio no ha tenido la mejor semana. Liga 2 derrotas y hoy podrían ser 3.



pic.twitter.com/Zzw4fHdIZ2 — Miguel Lugo (@_MiguelLugo) April 27, 2023

Urías es reflejo del mal paso que tiene Dodgers en este 2023, al tener 13 victorias y 13 derrotas en este inicio de temporada, lejos de ser el equipo dominador que se tenía presupuestado.

“Hay pitcheos que debieron de ser strikes que no estoy ejecutando como me gustaría y tengo que ser mejor simplemente en eso, simplemente hoy fallé y lo tendré que hacer mejor para la otra, no estuve ejecutando en todo el juego”, mencionó Julio para la prensa de los Dodgers al termino del partido.