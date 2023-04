Turco Mohamed revela detalles de su expulsión: “El árbitro me pidió que le gritara”

El Clásico capitalino que jugaron América y Pumas el pasado fin de semana estuvo lleno de polémica por las decisiones arbitrales, lo que hizo que Antonio Mohamed estallara y terminara expulsado.

Ahora, el Turco rompió el silencio y en conferencia de prensa reveló detalles sobre cómo se dio su expulsión, asegurando que el cuarto árbitro le pidió que le gritara en la cara, hecho que terminó condenando al estratega felino.

“Estoy enfocado en lo que viene y le pedía que si el régimen de tarjetas seria así por la falta de Caicedo debía ser la misma. El árbitro me dijo que no haga ademanes, que esos se veían mucho, que le gritara, si quieres en la cara, me dijo, y le grité en la cara y me expulsó”, detalló.

Y aunque el técnico argentino aseguró que no hubo insultos en su reclamo, reconoció su error y mencionó que le ofreció disculpas a sus jugadores por su comportamiento.

“Le dije que 5 faltas en la cara y me expulsó. Acepto mi error y me enganché cuando hablé con él y hace mucho no me expulsaban. Le ofrecí disculpas a mis jugadores”, señaló.

Sobre el juego contra Rayados, en el que Pumas está obligado a ganar para meterse al repechaje, Mohamed reconoció que tiene sentimientos encontrados por lo que vivió con la Pandilla.

“Los protagonistas son los jugadores y las sensaciones son raras, con sentimientos encontrados. El lugar donde más feliz fui y es mi casa, será raro. Monterrey no juega por nada y nosotros sí, esperamos el grado de dificultad, con mucha jerarquía y será muy difícil”, sentenció.