Dragón Rojo Jr. apunta al Campeonato Universal, ¿y por la máscara de Templario?

Uno de los luchadores con gran trayectoria dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre es Dragón Rojo Jr, quien este viernes en la Catedral de la Lucha Libre tiene un nuevo reto, pues buscará vencer a su gran rival, Templario y a Atlantis Jr para ser el nuevo Campeón Universal.

“Me toca estar este próximo viernes en el Aniversario de la Arena México, me encuentro un poquito nervioso, un poquito ansioso, por supuesto qué mega feliz y preparado para dar un gran encuentro ante grandes rivales que espero que mi temperamento no me falle para enfrentar a Templario, una rivalidad por demás conocida, necesito enfocarme porque ganar ese Campeonato Universal es un sueño que tengo, un anhelo, una meta pendiente por cumplir, he participado varias veces en esas eliminatorias dónde los Campeones disputamos esa oportunidad, así que estoy muy listo para este viernes, estudiando a mis rivales pero principalmente desarrollando las fortalezas de Dragón Rojo Jr”.

Dragón Rojo Jr tiene el objetivo claro, acabar con Templario, pero considera que Atlantis Jr será un difícil rival”.

Y es que dijo que la juventud que tiene Atlantis Jr, es un factor importante, pues trae toda la pila clásica de un muchacho de veintitantos años, mientras que un factor importante es la sangre triunfadora de luchador que heredó de su señor padre, quien ha tenido muchos galardones y eso hace complicado el combate.

“Templario es un luchador que es rudo y técnico a la vez, que maneja las dos escuelas de manera perfecta y Dragón Rojo Jr es totalmente rudo, yo no me veo nada técnico, esa es mi fortaleza, tengo mayor experiencia, tamaño, bueno ahí con Atlantis estamos más o menos a la par en estatura y peso, pero la experiencia que Dragón Rojo tiene de 23 años de luchador profesional y 15 años dentro de las filas del Consejo lo veo como ventaja dentro de este triangular”.

El General de la Lucha Libre, un luchador resiliente.

Desde mis inicios mi peor rival han sido las lesiones, desde mi primer año de debut tuve lesiones, yo llegué aquí al CMLL con dos cirugías y desde mis inicios, pues fue una constante, pero ninguna me ha vencido y he sido resiliente, porque me apasiona este deporte, porque me apasiona estar arriba de un cuadrilátero, las sensaciones que mi cuerpo experimenta desde que estoy tras bambalinas, me lleno de emoción, me encanta lo que hago y amo ser luchador. Nací con la fuerza y la furia del Dragón Rojo Jr”.

No quita el dedo del renglón, quiere la máscara de Templario. Y piensa que las rivalidades son las que hacen trascender a los luchadores, hacen que estén en el recuerdo del público.

Mientras tanto, este viernes va por todo al disputarse el Campeonato Universal.