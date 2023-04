“Nos ganamos estar en el repechaje”, demandan Gallos Blancos

Liga MX Mauro Gerk head coach of Queretaro during the game Cruz Azul vs Queretaro, corresponding Round 11 the Torneo Apertura 2022 of the Liga BBVA MX at Azteca Stadium, on August 27, 2022.



Mauro Gerk Director Tecnico de Queretaro durante el partido Cruz Azul vs Queretaro, correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Apertura 2022 de la Liga BBVA MX en el Estadio Azteca, el 27 de Agosto de 2022. (Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo)