‘Hay cosas que deberían preocupar más que las corridas de toros”: Marco Pérez

La tradición de las corridas de toros continúa en el interior del joven español Marco Pérez, quien es la nueva joya en este deporte y que hará su debut en el país el próximo 30 de abril, en Aguascalientes.

Con una tradición familiar, el torero de 15 años, mandó un poderoso mensaje en contra de las corrientes animalistas alrededor del mundo.

¿Qué representa estar en la Monumental Plaza de Toros México?

Me llena de por de tristeza, por una parte, el que no se permita los festejos taurinos en una plaza tan icónica como tan bonita como es la Monumental, pero bueno, aun así, creo que soy un afortunado de estar de poder pisar el ruedo y de poder conocerla.

¿Cómo nace tu pasión por la tauromaquia?

empecé con seis años, tengo antecedentes puesto que mi padre fue novillero de la Escuela taurina de Salamanca y luego se hizo banderillero y en un festival en la glorieta en la plaza de toros de Salamanca a beneficio del maestro Julio Robles que había tenido una grave acogida, pues mi padre sufrió un percance y bueno, a partir de ahí se retiró totalmente del mundo de los toros y él realmente nunca me inculcó ni me quiso introducir en el ambiente taurino, puesto que sabía de, pues de la dureza que conlleva este mundo que a la vez es por supuesto muy bonito y fue un año cuando asistía a los carnavales del toro de Ciudad Rodrigo que es uno de mis pueblos junto con San Esteban de la Sierra. Pude ver un festival y presenciar una faena, pues que me impactó mucho las emociones que viví a pesar de ser pequeño, puesto que contaba solo con seis años y también, pues lo que me transmitía el toro, el torero como lo vivía y entonces les comuniqué a mis padres que me quería apuntar a la Escuela Taurina.

¿Cómo impregnar tu madurez para ser torero?

para ser torero hay que tener las ideas muy claras y ser muy maduro, puesto que como te digo es un mundo muy muy complicado, Ser constante en tus entrenamientos, pero bueno, a la vez si te entregas luego, pues se pueden ver los resultados en la plaza y es cuando de verdad te puedes sentir y realizar el toreo.

¿Cómo es tu entrenamiento?

Está la Escuela Taurina de Salamanca de lunes, miércoles y viernes de 4 a 8 y allí entreno, pues junto con mis compañeros mis maestros y mi banderillero y el resto de los días como te digo, entreno o con mi padre o con José Ramón Martín que es uno de los profesores que me acompaña este viaje o con, pues como te he dicho con mi banderillero también en algún parque de Salamanca a diario sobre todo creo que es como te he dicho antes es importante mantener una rutina y prepararte mentalizarte y hacer ejercicio físico para estar fuerte delante de los toros.

Marco Marco Pérez es uno de los jóvenes prospectos en la fiesta brava I Nicolás Corte

¿Quién es el torero que usas como referente?

Se puede aprender de cualquier torero de cada uno, puedes coger un registro diferente, pues por ejemplo de uno puede escoger el valor de otra técnica, la personalidad, suerte de matar con las banderillas y luego introducirlo a tu estilo de toreo para convertirte en el torero que quiere uno ser, aunque si te tuviera que decir algún referente, pues de mi tierra, por supuesto el maestro el vicio, el maestro capea Julio Robles también me gusta mucho

¿Cuándo torearás en México?

Debutó el domingo, el 30 de abril, la Monumental de Aguascalientes junto con el maestro Manzanares, maestras de lujo, y con la emblemática ganadería de Fernando de la Mora, y como te digo debutó de luces es un día muy importante para mí una fecha marcada en mi calendario y bueno y en mi historia en mi breve historia como torero

¿Qué opinas de la prohibición que existe actualmente en la ciudad de México, en donde, pues, no se pueden hacer corridas de toros?

Estoy en contra de las corrientes animalistas que están surgiendo hoy en día no solo en México sino, pues en todos los países de ámbito taurino y bueno, yo creo que es importante enfocarnos en que yo recalcaría que bueno el toro es un animal que es criado como un deportista de élite en la de en la dehesa recibe todos los cuidados que se puedan imaginar y es tratado con muchísimo, cariño, no solo por el ganadero, sino por los toreros por los aficionados, puesto que podríamos decir que es el rey de la fiesta, el principal protagonista y todo gira en torno a él y bueno, pues también podría resaltar que los festejos taurinos mueven cantidad de masas de gente generan y muchos alicientes en la economía.

Yo creo que es importante también que se sigan celebrando correas de toros para supervivencia de la especie del toro bravo y que también, pues es uno de los principales ejes de del ecosistema también resaltar, que yo creo que hoy en la actualidad hay problemas muchísimo más importantes como que esta corriente animalista como pueden ayudar a erradicar la pobreza que hay hoy en el mundo, la cantidad de personas que bueno que necesitan de recursos y yo lo que es más importante centrarnos en eso de las personas necesitadas que es las que requieren realmente de la atención hoy en día.

¿Qué mensaje le mandas a los detractores de la fiesta brava?

El mensaje que mandaría a aquellas personas que están atacando al mundo de los toros y que están en nuestra contra sería, pues el respeto igual que nosotros respetamos su libre opinión que sinceramente están en su derecho de posicionarse en contra, pues yo les pido respeto para que nos dejen seguir expresándonos con libertad y también, pues que antes de opinar y de posicionarse en contra que visiten o que asistan alguna vez a un espectáculo taurino ya sea una novillada, un festival, una corrida para poderse verdaderamente informar sobre cómo funciona este maravilloso arte y luego, ya que, pues que se posicionen como te digo en contra o a favor.