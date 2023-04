Narrador de TUDN anuncia que sufre cáncer: ‘Ha sido difícil’

Uno de los míticos narradores de TUDN cimbró las redes sociales, después de que anunció que padece cáncer y se encuentra en tratamiento.

A través de un video en Instagram, el narrador Paco Villa dio la noticia, en donde afirmó que la enfermedad le fue detectada desde la Copa del Mundo de Qatar 2022, y que actualmente se encuentra en la décima ronda de quimioterapia.

“Les platico que estoy en tratamiento por un Cáncer que me detectaron en Qatar durante la Copa del Mundo. Voy en la décima ronda de quimioterapia y sintiéndome cada vez más fuerte. Estoy muy agradecido por tanto que he recibido en mi vida y esto también me ha traído muchos momentos muy bonitos. Claro que ha sido difícil, pero todos tenemos cosas complejas que enfrentar en nuestras vidas. A mí me tocó esto, como a otras personas les ha tocado lidiar con otras complicaciones”, afirma.

Por si no lo viste: Luis Chávez lidera a los mexicanos nominados al mejor gol del año

Por otra parte, agradeció el apoyo que ha tenido por parte de su esposa y de su familia a lo largo del tratamiento. “Ha sido toda una aventura. Mi esposa ha sido un bastión que me ha hecho fuerte. Sin ella, sería imposible estar en este proceso. Soy un creyente y siento que Dios ha estado conmigo todo el camino. El apoyo de mis hermanos, mi familia, mis amigos, mis jefes, mis compañeros y de mi trabajo, ha sido fundamental para sentirme mejor”, indicó.

Además, apuntó a que, después de regresar a las narraciones en el mes de enero, eso le ha servido para recobrar fuerzas y seguir luchando contra la enfermedad.

“Me reincorporé a las narraciones para TUDN desde enero y eso me ha hecho muy feliz. Solo quería platicarles para que si me ven por ahí, ya sea en el trabajo o en la calle, sepan que estoy bien, que estoy sanando con mucha fe y luchando con todo mi ser”, indicó. Tras el mensaje, decenas de compañeros y aficionados le han deseado fuerza y salud a Paco Villa.

En diciembre del 2022, en redes sociales se hizo viral el estado físico del famoso narrador, quien se ausentó de las narraciones de la pasada Copa Mundial unos días antes del final.

Villa, de 53 años y con 28 años de experiencia es una de las cartas fuertes de TUDN en los juegos de Liga MX y Selección mexicana.