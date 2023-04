Rafa Márquez habló sobre el futuro de Julián Araujo en el Barcelona

Julián Araujo fue la última compra del Barcelona el pasado mercado de fichajes, pero debido a un tema administrativo y un atraso en el papeleo, no pudo ser registrado con el conjunto blaugrana. Debido a esto, se ha mantenido entrenando únicamente con el equipo B y, en algunas ocasiones con Xavi Hernández y los elementos del primer equipo.

Rafa Márquez, actual entrenador del Barcelona Athletic de la Primer RFEF, habló para Claro Sports, sobre el futuro de la joven promesa mexicana en el equipo cule.

“El caso de Julián es particular, ya que llegó y no puede tener participación por el tema de fichas, es un jugador que tiene cualidades, que tiene capacidades, pero no ha sido fácil la adaptación, no es fácil llegar al Barcelona. Él necesita tener este tiempo de poderse adaptar a todo y veremos qué es lo que decide Xavi y su gente para el próximo futuro de Julián”.

Rafa Márquez en sobre Julián Araujo y su adaptación al Barça:



"El caso de Julián es particular ya que llegó y no puede tener participación por el tema de fichas, es un jugador que tiene cualidades, que tiene capacidades pero no ha sido fácil la adaptación,…

El lateral derecho mexicano, constantemente se ha visto involucrado en entrenamientos y dinámica del primer equipo. De hecho, él mismo Xavi, ha confirmado que lo han estado evaluando y al final de la temporada se tomará una decisión sobre su futuro.

"Julián Araujo entrena con nosotros, está en dinámica de primer equipo y al final decidiremos"



Las palabras de Xavi Hernández sobre los rumores que colocan al mexicano fuera del Barcelona.



🎥 @ashleygme pic.twitter.com/GKSnlFR0eN — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) April 22, 2023

Finalmente, Araujo es una de las máximas promesas con las que cuenta México en el futbol europeo. Recientemente, en los últimos encuentros del Tri en Nations League, el actual jugador del Barcelona fue de los mejores jugadores dentro del campo. Por lo que dejó dudas sobre quien debe ocupar la posición de lateral derecho en el combinado nacional.