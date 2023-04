“A Selección va el que más vende, no el que mejor está”: Ángel Sepúlveda

'CREO QUE NO VA EL QUE MEJOR ESTÁ' 💥



Ángel Sepúlveda fue contundente al decir que a la Selección NO van los que mejor están y es algo que los jugadores no entienden.



Sobre el sueño de ir a Europa, asegura que debemos tener más gente #GallosxFSMX pic.twitter.com/ZQxamPAtdb