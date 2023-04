López Obrador recibe a directivos de Padres y Giants en Palacio Nacional

En la antesala del juego 2 entre Giants y Padres de San Diego, con sede en el Estadio Alfredo Harp Helú, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se reunió con Larry Baer, director ejecutivo de los Gigantes de San Francisco, además de Farhan Zaidi y Jose Martín, también directivos del equipo.

Asimismo, la reunión contó con la presencia de los expitchers: Sergio Romo y Trevor Hoffman. Fue a través de su cuenta de Twitter donde el presidente reveló parte de la platica con sus invitados.

“¿Cuales fueron las palabras y frases exóticas más utilizadas en la conversación? "

“Macaneo, piedra, moña, ponchado, palomón, camaronear, la pelota, prospecto, bazuca, muelto, ampayita, cuchillo, josear, arreglar, pifia, maleta, cómo luce, tira aceite, mi sangre, le quemaron la garrocha, no es piñata, se la dejó en la mano, si así tocas no te abren ni en tu casa, esa pelota todavía no ha caído, se voló la barda, chocolate, con la carabina al hombro, la fatídica, paliza, serpentinero, lisa, recta, curva banca, fájate y otras. También dos famosas frases de grandes ligas de Yogi Berra: “Esto no se acaba hasta que se acaba”. Y la célebre de Baby Ruth: “No se puede vencer a quien no sabe rendirse”.

Desayunamos y hablamos con pasión de béisbol con dos caballos del pitcheo: el mexicano Sergio Romo y otra gran leyenda del relevo, Trevor Hoffman.



Además nos acompañaron Larry Baer, director ejecutivo de los Gigantes de San Francisco y del mismo equipo, Farhan Zaidi y Jose… pic.twitter.com/nKKaudNQKR — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 30, 2023

No es un secreto que el presidente Andrés Manuel, es un gran aficionado al beisbol, por lo que finalizó el mensaje diciendo: “En fin, ya va a empezar el juego de Gigantes contra Padres y no me lo perderé. Disfruten y buen domingo”.

Vi parte del juego de Gigantes de San Francisco contra Padres de San Diego en la Ciudad de México. Parecía práctica de bateo o un Home Run Derby. Once macanazos. Aquí vuela mucho la bola, pero los pitchers de ahora son tira piedra, usan poco la moña. De todas formas fue un gran… pic.twitter.com/1UyZLhKb8h — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 30, 2023

La tarde del sábado 29 de abril, se realizó el primer juego entre Giants y Padres de San Diego en la Ciudad de México. El partido finalizó con el marcador a favor de los Padres por marcador de 16-11 en una tarde llena de cuadrangulares.