María León se equivoca en el Himno Nacional durante el México City Series

La cantante María León fue la encargada de interpretar el Himno Nacional Mexicano previo al inicio del segundo juego entre los Padres de San Diego y los Gigantes de San Francisco, del México City Series que se llevaron a cabo en el Estadio Alfredo Harp Helú; sin embargo, la mexicana se equivocó en la letra.

“Que en el cuelo tu eterno destino, un soldado De Dios escribió”, fue lo que cantó la intérprete, cuando la letra correcta es “Que en el cielo tu eterno destino, Por el dedo de Dios se escribió”.

¡Ridículo en el Alfredo Harp Helú! 😬



María León se equivocó en el Himno Nacional Mexicano, previo a la #MexicoCitySeries 🇲🇽 pic.twitter.com/axSDXNYtXy — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 30, 2023

A la jalisciense le ganaron los nervios y confundió la letra del Himno. Varios de los aficionados que asistieron se dieron cuenta del error y le dedicaron algunos chiflidos.

“Que en el cielo tu eterno destino, un soldado de Dios escribió”, el error de María León en el Himno Nacional Mexicano | #MexicoCitySeries pic.twitter.com/sXIzI8GIRe — Michel Cruz (@CruzPopper16) April 30, 2023

María León reaccionó inmediatamente en Twitter y se disculpó por la falla. “Con el dolor de mi corazón pido una enorme disculpa por equivocarme en nuestro Himno Nacional.Lo he cantado mil veces, lo he estudiado hasta el cansancio pero el día de hoy ante un escenario tan imponente, me traicionaron los nervios y el latido de mi corazón. No hay excusa”.