Los lujos y excentricidades del Canelo Álvarez

May 6, 2022; Las Vegas, Nevada, USA; Saul -Canelo- Alvarez (MEX) during Weighing Ceremony at T-Mobile Arena ahead of the Matchroom Boxing card on Saturday, May 7 against Dmitry Bivol (RUS), 2022 in Las Vegas.



06 de mayo de 2022; Las Vegas, Nevada, Estados Unidos; Dmitry Bivol (RUS) durante la Ceremonia de Pesaje en T-Mobile Arena antes de la cartelera de Matchroom Boxing el sabado, 7 de mayo de 2022 contra Saul -Canelo- Alvarez (MEX) en Las Vegas. (MexSport via MELINA PIZANO/MATCHROOM/MexSport via MELINA PIZANO/MATCHROOM)