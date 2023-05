“Me la paso limpiando cuando todos duermen”: David Beckham sobre su trastorno obsesivo compulsivo

Aunque David Beckham reveló hace más de 10 años que padece de un trastorno obsesivo compulsivo, ahora debido a la serie documental que está próximo a estrenarse en Netflix, salieron a la luz más detalles sobre su TOC.

En este filme, el exfutbolista comentó que su trastorno lo tiene agotado porque para él, todo tiene que estar perfectamente ordenado, si no, se siente obligado a hacerlo y limpiarlo.

Además, de la limpieza, el inglés tiene que asegurarse de que todo cumpla con un patrón determinado con la decoración siguiendo en líneas rectas y estar las cosas guardadas en pares.

“Tengo un trastorno obsesivo compulsivo en el que tengo que tener todo en línea recta o todo tiene que estar en pares. Cuando todos están durmiendo, limpio las velas, enciendo las luces correctamente, me aseguro de que todo esté ordenado. Odio bajar por la mañana y que haya tazas y platos. Limpio tan bien que no estoy seguro de que mi esposa lo aprecie tanto. Es agotador, pero me siento obligado a hacerlo”

El documental se espera salga a finales de este 2023, en donde se puede ver la vida de “Los Beckham” en donde el exjugador del Manchester United cobró 18 millones de euros para poder entrar a su privacidad de su vida.