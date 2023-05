OFICIAL: Andrés Lillini deja de ser técnico del Necaxa; apunta a Selección

Andrés Lillini ha dejado de ser técnico del Necaxa, después de que este martes, el club lo hizo oficial mediante sus redes sociales, donde agradeció la labor del argentino.

“Andrés Lillini deja de ser técnico de los Rayos del Necaxa. Agradecemos a Andrés y a todo su cuerpo técnico el esfuerzo realizado en cada uno de los compromisos al frente de nuestro equipo, deseándole el mayor de los éxitos en sus próximos proyectos”, informó el club en un comunicado.

Además, el equipo confirmó que Hugo González, Juan Pablo Segovia y Edson Partida ya no formarán parte de la plantilla para el próximo torneo.

Lillini apunta a Selección

Es importante mencionar que el extécnico de Pumas solo dirigió al conjunto hidrocálido un torneo y su destino podría estar en Selección mexicana, donde ha sido vinculado con Director de Selecciones menores y entrenador de la Sub-23.

Sin embargo, aunque el propio timonel aceptó pláticas con el Tricolor, reconoció que aún no hay nada concreto. “Los tiempos no fueron perfectos, de Selección me dijeron que tengo que esperar, todavía no hay nada. Me despido de Necaxa, pero no tengo ninguna comunicación de Selección”, declaró tras el último partido de los Rayos ante Toluca.

