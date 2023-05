Faitelson estalla contra el Canelo: “No es la gran figura que nos quieren vender”

Saúl Canelo Álvarez volverá a pelear en México este próximo 6 de mayo cuando se enfrente a John Ryder en el Estadio Akron, razón por la que su combate es tema de conversación en todos los programas deportivos, como fue el caso de Tercer Grado Deportivo.

En la última emisión, que fue transmitida este 1 de mayo, David Faitelson, uno de los panelistas, arremetió contra el pugilista jalisciense al mencionar que no es la figura que todos piensan.

“A mí me parece que no es la gran figura que nos quieren vender. La pelea del sábado (contra John Ryder) es una pelea de transición”, mencionó tajantemente.

Y aunque reconoció que hoy por hoy es uno de los mejores boxeadores, aseguró que en la actualidad no hay figuras de peso en este deporte.

“Aquí la disyuntiva es saber qué tanto es la parte comercial y qué tanto es el boxeador. Me parece que es un boxeador, que como dice Javier (Alarcón) se ha superado noche con noche, es un profesional, disciplinado. Pero no nos vendan lo que no es. Para mí en estos momentos está entre los 10 mejores boxeadores del mundo libra por libra, en una época de vacas flacas, no hay grandes figuras del boxeo”, sentenció.